بالفيديو والصور| "كيا" تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة

رفعت "كيا" الستار مؤخرا عن سياراتها الكهربائية "Niro EV" المتوقع طرحها في الأسواق خريف العام الجاري.

ويرجح الخبراء في الشركة المصنعة أن تلقى هذه السيارة رواجا كبيرا في السوق الأمريكية والأوروبية، والتي بدأ الناس يولون فيها اهتماما كبيرا بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وستطرح كيا هذه السيارة بنسختين، الأولى مزودة بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وبطاريات بقدرة 64 كيلواط/ساعة، وقادرة على قطع 380 كلم بالشحنة الواحدة، أما النسخة الثانية فستأتي بمحرك بعزم 135 حصانا وبطاريات بقدرة 39.2 كيلواط/ساعة، تكفي لقطع مسافة 240 كلم بالشحنة الواحدة.

وتلقت شركة كيا في كوريا الجنوبية حتى اليوم أكثر من 5000 طلب لشراء هذه السيارة، ومن المنتظر أن تسلم السيارات لمالكيها خريف العام الجاري.