"ستبتلع الأرض".. تعرف على مراحل "موت الشمس"؟

نجح فريق دولي من علماء الفلك في إثبات أن الشمس ستتحول في مراحلها النهائية إلى سديم كوكبي، يتكون من غلاف من الغاز والبلازما يطردها النجم عند نهاية عمره.

وأثبتت نتائج أبحاث النماذج الحاسوبية أن عمر الشمس و90% من النجوم الأخرى في الكون ستنتهي إلى سديم كوكبي "غيمة مكونة من غاز الهيدروجين والغبار والبلازما، نشأت من طرد الطبقات الخارجية لنجم متوسط الكتلة بين 0.8 و8 مرات من كتلة الشمس"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وستصبح النواة المكشوفة قزمة بيضاء، وستستمر هذه المرحلة من "موت الشمس" 10 آلاف سنة، عندما يضيء القزم الأبيض ويصبح مرئيا. وتبدأ الحرارة في القزم الأبيض بعد ذلك بالانخفاض تدريجيا حتى تنفد منه الطاقة الحرارية ويخفت سطوعه أيضا.

وسيظهر منه قزم أسود خلال عشرات المليارات من السنين، لن يشع بالضوء المرئي أبدا. وستصبح الشمس خلال خمسة مليارات سنة عملاقا أحمر بعد استهلاكها للجزء الأكبر من وقودها "الهيدروجين" وستتوسع وتموت فتلتهم الكواكب الداخلية في المجرة بما فيها الأرض.

واكد العلماء أن مصير الأرض محسوم بالزوال في النهاية، لابتلاع الشمس لها أو لارتفاع شديد في حرارتها، يؤدي إلى موت الحياة عليها بالكامل.