بالفيديو| كل ما تريد معرفته عن "موني إن ذا بانك".. الشنطة دي فيها إيه؟

حقيبة متوسطة الحجم معلقة في أعلى الحلبة يتنافس ويتقاتل من أجلها 8 من الرجال أو النساء في مهرجان سنوي تنظمه مؤسسة WWE للمصارعة الحرة يسمى "موني إن ذا بانك" Money in the Bank، فما الذي تحتويه هذه الحقيبة؟.. أموال؟ أم ماذا؟.

في الواقع، هذه الحقيبة لا تحتوي على أموال، بل تحتوي على عقد، نعم.. مجرد ورقة تتيح لحامل الحقيبة أن يدخل أي مباراة في أي وقت وينافس البطل حامل الحزام على البطولة، مستغلا في ذلك حالة الإنهاك أو الإصابة التي يعاني منها خصمه "البطل" نتيجة مشاركته للتو في مباراة، ليجد "البطل" المنهك نفسه أمام "حامل الحقيبة" المتعطش للفوز، فإما أن يستجمع "البطل" قواه ويحافظ على حزامه أو يخسره لصالح "حامل الحقيبة".

وظهر مهرجان "موني إن ذا بانك" أو "السلم والشنطة" لأول مرة عام 2005 ضمن مهرجان راسلمينيا 21، وفاز به المصارع المعتزل إيدج على كريس بنوا وكريس جيريكو وكريستيان وكين وشيلتون بنجامين، وفي عام 2010 بدأ "موني إن ذا بانك" يصبح مهرجانا مستقلا بذاته وفاز به المصارع ذا ميز لأول مرة على 7 مصارعين آخرين بينهم إيدج.

ويُعتبر المصارعان كين ودولف زيجلر من أكثر المشاركين في "موني إن ذا بانك" حيث شارك الاثنان في 5 مباريات.

وأغنية "موني" هي المميزة لمهرجان "موني إن ذا بانك"، وهي من غناء جيم جونستون.

ومن المقرر إقامة مهرجان "موني إن ذا بانك" لعام 2018، في 17 يونيو المقبل، وتأهل حتى الآن من الرجال، برون سترومان وفين بالور وذا ميز وروسيف، ومن السيدات إمبير مون وشارلوت فلير، فمن يكون الفائز بـ"الحقيبة" التي تؤهله للفوز بحزام بطولة عالم؟

فيديو يوضح أبرز وأمتع لحظات استخدام حقيبة "موني إن ذا بانك" للفوز بحزام بطولة عالمي

أغنية "موني إن ذا بانك"..