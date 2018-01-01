آخر الأخبار

بالفيديو| خبر سيئ لعشاق المصارعة.. هاردي وبراين خارج "موني إن ذا بانك"

بالفيديو| خبر سيئ لعشاق المصارعة.. هاردي وبراين خارج "موني إن ذا بانك"

فيديو| نهاية مأساوية لشاب أراد التقاط "سيلفي" على حافة شلال

فيديو| نهاية مأساوية لشاب أراد التقاط "سيلفي" على حافة شلال

"ليس جنونا".. دراسة: التكلم مع النفس أفضل طريقة لحل المشكلات

"ليس جنونا".. دراسة: التكلم مع النفس أفضل طريقة لحل المشكلات

العثور على مخلوق "مخيف وغامض" على ضفاف نهر ليفربول

العثور على مخلوق "مخيف وغامض" على ضفاف نهر ليفربول

بالفيديو| خبر سيئ لعشاق المصارعة.. هاردي وبراين خارج "موني إن ذا بانك"

منذ 51 دقيقة
جيف هاردي ودانيال براين - أرشيفية

جيف هاردي ودانيال براين - أرشيفية

كتب: محمد رمضان

يبدو أن عشاق المصارعة الحرة سيكونون على موعد مع خبر مزعج، بعد هزيمة النجمين دانيال براين وجيف هاردي، في التصفيات المؤهلة لمهرجان "موني إن ذا بانك" 2018، الذي سينطلق في 17 يونيو المقبل.

وفي مفاجأتين صادمتين، تعرض براين لهزيمة من البلغاري روسيف، وتجرع هاردي كأس الهزيمة على يد ذا ميز، ليتأهل روسيف وميز إلى "مهرجان الشنطة"، بجانب العملاق برون سترومان وفين بالور، و4 مصارعين آخرين سيتم تحديهم لاحقا للمشاركة في مباراة "موني إن ذا بانك".

وكل من جيف هاردي ودانيال براين من المصارعين الذين يتمتعون بالحركات الأكروباتية السريعة، وهي الحركات الأساسية المميزة لمهرجان "موني إن ذا بانك" الذي يعتمد على استخدام السلالم في ضرب الخصوم والوصول إلى الحقيبة التي تحتوي على عقد يسمح لحامل الحقيبة بالمشاركة في أي مباراة في أي وقت للفوز بحزام بطولة عالمي.

 

فيديو هزيمة جيف هاردي على يد ذا ميز

 

فيديو هزيمة دانيال براين على يد روسيف

أخبار متعلقة

بالفيديو| مباراة ممتعة بين دانيال براين وإيه جي ستايلز تنتهي بدون فائز

بالفيديو| مباراة ممتعة بين دانيال براين وإيه جي ستايلز تنتهي بدون فائز

بالفيديو| دانيال براين يبكي بعد شفائه وعودته للحلبة: أشكركم جميعا

بالفيديو| دانيال براين يبكي بعد شفائه وعودته للحلبة: أشكركم جميعا

بالفيديو| جيف هاردي ينتزع حزام بطولة أمريكا من الهندي جيندر ماهال

بالفيديو| جيف هاردي ينتزع حزام بطولة أمريكا من الهندي جيندر ماهال

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فيديو| مخلوق غريب بـ6 أرجل يثير الجدل على مواقع التواصل

فيديو| مخلوق غريب بـ6 أرجل يثير الجدل على مواقع التواصل

فيديو| مخلوق غريب بـ6 أرجل يثير الجدل على مواقع التواصل

حزنا على ضحايا "مذبحة الرحاب".. سرادق عزاء على "فيسبوك"

حزنا على ضحايا "مذبحة الرحاب".. سرادق عزاء على "فيسبوك"

حالة من الحزن خيمت على بروفيلات أصدقاء الأسرة، تدوينات أغلبها تحمل الحيرة والدهشة من الواقعة نفسها.

بالفيديو| معركة بين رجل وكلبين تنتهي بطريقة مثيرة

بالفيديو| معركة بين رجل وكلبين تنتهي بطريقة مثيرة

وثقت كاميرا مراقبة في إحدى المناطق الصناعية بجمهورية داجستان الروسية، "معركة" اندلعت بين رجل وكلبين حاولا مهاجمته وعضه.

5 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن ليلا.. أبرزها الزبادي والشوفان

5 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن ليلا.. أبرزها الزبادي والشوفان

يواجه مُحبو السهر ليلًا مُشكلة المُفاضلة بين الجوع أو الزيادة المحتملة للوزن في حالة التغلب على الجوع بتناول وجبة ما، لكن هل سمعت بوجبات تسد الجوع

5 طرق لإيقاف "التعرق".. وتجنب المواقف المحرجة في الصيف

5 طرق لإيقاف "التعرق".. وتجنب المواقف المحرجة في الصيف

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يواجه كثيرون أزمة في التعامل مع مشكلة التعرق، وقد يتعرض البعض للإحراج في الأماكن المزدحمة