بالفيديو| خبر سيئ لعشاق المصارعة.. هاردي وبراين خارج "موني إن ذا بانك"

يبدو أن عشاق المصارعة الحرة سيكونون على موعد مع خبر مزعج، بعد هزيمة النجمين دانيال براين وجيف هاردي، في التصفيات المؤهلة لمهرجان "موني إن ذا بانك" 2018، الذي سينطلق في 17 يونيو المقبل.

وفي مفاجأتين صادمتين، تعرض براين لهزيمة من البلغاري روسيف، وتجرع هاردي كأس الهزيمة على يد ذا ميز، ليتأهل روسيف وميز إلى "مهرجان الشنطة"، بجانب العملاق برون سترومان وفين بالور، و4 مصارعين آخرين سيتم تحديهم لاحقا للمشاركة في مباراة "موني إن ذا بانك".

وكل من جيف هاردي ودانيال براين من المصارعين الذين يتمتعون بالحركات الأكروباتية السريعة، وهي الحركات الأساسية المميزة لمهرجان "موني إن ذا بانك" الذي يعتمد على استخدام السلالم في ضرب الخصوم والوصول إلى الحقيبة التي تحتوي على عقد يسمح لحامل الحقيبة بالمشاركة في أي مباراة في أي وقت للفوز بحزام بطولة عالمي.

فيديو هزيمة جيف هاردي على يد ذا ميز

فيديو هزيمة دانيال براين على يد روسيف