فيديو| نهاية مأساوية لشاب أراد التقاط "سيلفي" على حافة شلال

نهاية مأساوية لشاب أراد التقاط "سيلفي" على حافة شلال
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط شاب من حافة شلال أثناء قيامه بالتقاط "سيلفي" في منطقة كورابوت الهندية.
وأظهرت لقطات الفيديو الشاب "سوبرات ناج" البالغ من العمر 24 وهو يقترب من مجرى النهر المؤدي إلى شلال مرتفع، وفي وقت الذي أراد به التقاط صورة "سيلفي"، بدأت المياه بجره إلى حافة الشلال.
وسقط الشاب من ارتفاع 15 مترا، وفق لما نقله موقع "سبوتنيك" عن صحيفة "ذا صن".
ويشار إلى أنه تم نقل الشاب إلى المشفى مباشرة، وهو الآن بحالة حرجة.
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