بالفيديو.. مشرد يعيش في قلعة رملية منذ 22 عاما في البرازيل
نجح رجل بلا مأوى يعيش في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في بناء قلعة من الرمل على الشاطئ وعاش فيها لمدة 22 عاما.
وخصص مارزيو ماتولياس مكانا في قلعته الرملية لبيع الكتب من اجل كسب رزقه، وفقًا لـ"سبوتنيك".
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