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بالفيديو.. مشرد يعيش في قلعة رملية منذ 22 عاما في البرازيل

اليوم AM 12:01
بالفيديو.. مشرد يعيش في قلعة رملية منذ 22 عاما في البرازيل

بالفيديو.. مشرد يعيش في قلعة رملية منذ 22 عاما في البرازيل

كتب: وكالات

نجح رجل بلا مأوى يعيش في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في بناء قلعة من الرمل على الشاطئ وعاش فيها لمدة 22 عاما.

وخصص مارزيو ماتولياس مكانا في قلعته الرملية لبيع الكتب من اجل كسب رزقه، وفقًا لـ"سبوتنيك".

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