بالفيديو| "ثور هائج" يُحطم عظام راكبه

ثور هائج في كوستاريكا
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو، يُظهر لحظة دهس ثور لراكبه وقتله، أثناء أحد عروض "الروديو" في كوستاريكا.
وقالت الصحيفة، إن جيسون جوستافو فاسكيز قد قُتل في منطقة أوبالا جنوبي كوستاريكا، أثناء عرض حي لمسابقة "الروديو"، والتي يقوم بها رعاة البقر بركوب الثيران ومحاولة ترويضهم.
ووفقًا للفيديو، حاول الرجل البقاء على ظهر الثور الهائج، الذي حاول بشتى الطرق إسقاط الراكب، قبل أن ينجح بذلك، ثم ينزلق الثور نفسه ليسقط بجسده الثقيل ويحطم عظام فاسكيز.
وقام الثور بعد ذلك برفع "فاسكيز"، ورميه بعيدًا، ليسقط بطريقة مؤلمة من دون حراك.
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