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بالفيديو| هل هذه أقذر غرفة فندقية في العالم؟

اليوم PM 10:13
أقذر غرفة في فندق

أقذر غرفة في فندق

كتب: وكالات

اضطر زوجان بريطانيان إلى إنفاق ما يقارب 400 دولار أمريكي على المنظفات في ليلة واحدة، لتنظيف غرفة فندق قذرة نزلا فيها.

حجزت أنثيا بيليكنجتون وزوجها جون، غرفة في فندق أديلفي بمدينة ليفربول، أثناء زيارتهما للمدينة احتفالاً بعيد زواجهما، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن احتفال الزوجين تحول إلى معاناة بعدما فوجئا بقذارة الغرفة التي نزلا فيها، حيث كانت أرضية الغرف وجدرانها عفنة ومبللة، في حين غطت سجادة الغرفة وأثاثه المهترئ طبقة سميكة من الغبار.

وقالت السيدة بيلكنجتون، إن حالة الغرفة كانت سيئة للغاية، لدرجة أنهما اضطرا إلى شراء منتجات تنظيف ليتمكنا من الإقامة فيها. 

وأضافت: "أنا أعمل في مجال الرعاية المنزلية، وأنا دائماً منشغلة ولا أحظى بوقت كاف مع زوجي، لذا قررنا الاحتفال بعيد زواجنا في مدينة ليفربول. ولكن حال الغرفة أفسد علينا هذا الاحتفال".

يذكر بأن المرأة وزوجها انتقلا إلى غرفة أخرى بعدما بدت الإقامة في الغرفة السابقة مستحيلة حتى بعد تنظيفها.

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