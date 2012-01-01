بعد طول غياب واتهامات بـ"الإرهاب".. فضل شاكر يعود للغناء في رمضان

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج الفنية، "العدل جروب"، على "فيسبوك"، أن فضل شاكر سيغني تتر أحدث مسلسلات النجمة يسرا، الذي يحمل اسم "لدينا أقوال أخرى".

وقالت الصفحة في منشور لها اليوم: "#العدل_جروب تعيد الفنان #فضل_شاكر إلى الأضواء بغناء تتر مسلسل لدينا أقوال أخرى، بطولة الفنانة يسرا وإخراج محمد علي".

كما أوضحت الصفحة تفاصيل الأغنية، حيث ستحمل اسم "شبعنا من التمثيل"، والتي سيتم طرحها في خلال 24 ساعة، وهي من تأليف مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أمين نبيل.

- عودة بعد غياب

تعد أغنية "تعبنا من التمثيل" عودة جديدة للفنان اللبناني، الذي أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي في عام 2012، وانضم إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.

وتورط فضل شاكر بعدها في عدد من القضايا، أبرزها انتمائه لتنظيم إرهابي مسلح، والقيام بأعمال إرهابية، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة 15 عاما، في سبتمبر الماضي.

- اتهامات بالإرهاب

فضل أوضح، في تصريحات صحفية سابقة، أنه اختار استخدام صوته في تقديم أناشيد دينية بدلا من الغناء العاطفي، خاصة في ظل تدني مستوى الفن في الفترة الحالية، لكنه ما لبث أن تورط اسمه في عمليات إرهابية، وأخذ يشدد على براءته من دم أي شهيد من الجيش اللبناني، وأنه لم يشارك في عمليات قتل، وطالب من يتهموه بذلك بأن يحضروا دليلًا يثبت صحة حديثهم.

وأضاف، في مداخلة هاتفية له مع المذيع طوني خليفة في برنامج "وحش الشاشة" على قناة "الجديد": "ليس هجومًا مني، لكن التليفزيون اللبناني أكثر تليفزيون زوّر الحقيقة وقدمني على أنني مجرم وإرهابي، كفاية كذب على الرأي العام، ومن لديه دليل يخرج به للرأي العام، الإعلام أكثر جهة عرّضتني للأذى، كفاية اتهامات زور حرام، كفاية تزوير للحقيقة، خافوا ربنا فينا، أنا مش إرهابي، وواثق من براءتي".

وفي لقاء لفضل شاكر مع فضائية lbc اللبنانية، قال إنه يتمنى العودة لحياته الطبيعية، ويعيش بين أهله وأصحابه، والناس التى تحبه ويحبها، وعن إمكانية تقديمه لحفلات جديدة تجمع جمهوره ويعود بها للأضواء، لم يحسم فضل هذا الأمر، وتركه حسب إرادة ربنا.

- أغنية جديدة:

في 29 مارس الماضي، طرح فضل شاكر، أغنية جديدة، تحمل اسم "ليه الجرح"، والتي قدمها ضمن اللقاء الذي أجرته قناة "الجديد" اللبنانية معه مؤخرا.

وتوجه شاكر بالشكر، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، للشعب اللبناني، وكذلك رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، على موقفه الداعم له.

وغرّد: "أتوجه بالشكر إلى الشعب اللبناني الحبيب بكافة أطيافه وإلى الجمهور العربي العزيز، وإلى كل من استمع لحكايتي على مدى ثلاثة أيام. أشكر كل المؤمنين ببراءتي وأشكر الرئيس سعد الحريري على موقفه. نلتقي قريبا باذن الله".