طفل يعود للحياة قبل يوم من رفع أجهزة الإنعاش عنه

عاد طفل أمريكي يدعى ترينتون ماكينلي، ويبلغ من العمر 13 عاما، إلى الحياة قبل يوم واحد من قرار الأطباء برفع أجهزة دعم الحياة عنه.

وبحسب "فوكس 10"، فإن الصبي الأمريكي أصيب بسبعة كسور في الجمجمة عقب انقلاب المقطورة المخصصة للأطفال والتي تسحبها عربة صغيرة، والتي كان يلعب بها في منزل أحد أصدقائه، ليدخل بعدها إلى المستشفى والتي ظل بها لفترة طويلة، حيث كان يعيش على أجهزة دعم الحياة، وأخبر الأطباء والديه أنه لن يعود إلى وضعه الطبيعي أبدا.

أخبر الأطباء والدا ترينتون إنه سيعاني مشاكل في عملية الأكسدة، وأنه إن كتب له الشفاء فسيضطر للعيش على تناول الخضراوات فقط، الأمر الذي أفقد الأطباء الأمل في شفائه وخاصة وأنه كان يواجه صعوبة في التنفس.

بدأ والدا ترينتون إجراءات التبرع بأعضائه، حيث كان هناك خمسة أطفال في حاجة إلى أعضائه، حيث ثبت تطابقهم معه، فرغبت أسرته إنقاذ حياتهم من الموت، وبدأوا في إجراءات التبرع على الفور.

فاجأ ترينتون أطبائه وأسرته قبل يوم واحد من إزالة أجهزة دعم الحياة عنه، حيث بدأت تظهر عليه علامات نشاط الدماغ والحركة، كما تمكن من التنفس من تلقاء نفسه، بعد أكثر من عام كان يتنفس فيه صناعيا، ليس هذا فحسب بل وأنه فتح عينيه ونطق بجملة غير كاملة.

تمكن ترينتون من العودة إلى منزله بعدما خضع لثلاث عمليات جراحية في دماغه، وينتظر إجراء العملية الرابعة والتي سيتم بها ترميم جمجمته.

وقالت والدة ترينتون إنه من المؤسف استسلامها لمرض ابنها، حيث طالبت بسحب أجهزة الإنعاش عنه، ولكنه خالف توقعاتها وعاد للحياة، لافتة إلى أن ابنها كان قد توفى لمدة 15 دقيقة يوم الحادثة قبل أن يعود للحياة ويعيش على أجهزة الإنعاش.

وعلق ترينتون على فترة مرضه الطويلة والتي قضاها في المستشفى وفقد خلالها 50 رطلا من وزنه، قائلا إنه قبل أن يستيقظ من الغيبوبة كان يعتقد أنه ذاهب إلى الجنة، حيث رأي نفسه داخل حقل مفتوح ويسير في طريق مستقيم.

وأكد أطباء ترينتون أنهم ليس لديهم أي تفسير لما حدث معه، مؤكدين أنه لولا عون الله لما كان هناك طريق آخر لإنقاذ حياته.