فيديو| مخلوق غريب بـ6 أرجل يثير الجدل على مواقع التواصل

مخلوق غريب
أثار مخلوق غريب يزحف على صخرة حيرة السكان المحليين في ماليزيا.
يبدو أن المخلوق الغريب لديه جسم من الفراء وذيل، وحجمه لا يزيد على بضع سنتيمترات، حيث أثار ارتباك الموجودين حوله، وبدأوا يخرجون هواتفهم لالتقاط الصور.
تم تحميل اللقطات عبر قناة "Disclose Screen"، وتم مشاهدتها أكثر من 2000 مرة، حيث حاول المستخدمون التكهن بنوع المخلوق الغريب، فكتب أحدهم أن هذا النوع من المخلوقات لا يريد لمسه، بينما قال الكثيرون إنهم لم يروا قط شيئا يشبهه.
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