بالفيديو| كلب مخلص ينتظر صاحبه 12 ساعة يوميا في محطة مترو

أثار كلب ينتظر صاحبه حتى يعود من العمل ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أصبح الكلب المعروف بـ"الدب الصغير" حديث الإنترنت الشهر الماضي بعد مشاركة لقطات له ينتظر صاحبه خارج محطة مترو الأنفاق في الصين.

وظهر الكلب المخلص البالغ من العمر 15 عاما يجلس خارج المحطة في انتظار عودة صاحبه من العمل.

وذكرت التقارير أن الكلب ينتظر صاحبه نحو 12 ساعة يوميا خارج المحطة، ما جذب اهتمام المارة.