بالفيديو| رسالة "خبيثة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا

رسالة "خبيثة" قد تدمر حسابك على "واتسآب" نهائيا
كشفت تقارير صحفية عديدة عن اكتشاف خبراء تقنيين لرسالة "خبيثة" وثغرة "مرعبة" يمكن أن تدمر أي حساب على تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب".
ونشر موقع "سكوب ووب" تقرير للخبير التقني، توم سكوت، الذي تحدث عن أسرار تلك الثغرة الخطيرة، التي وصفها بـ"النقطة السوداء" في تاريخ "واتسآب".
وبحسب "سبوتنيك"، تكمن تلك الرسالة "الخبيثة" في إرسال شخص "نقطة سوداء" إلى أحد المستخدمين، ويخبر المستخدم بالنقر عليها ليشاهد مفاجأة سارة، من باب الدعابة.
ولكن بمجرد ضغط أي مستخدم على تلك "النقطة السوداء" سيتم تدمير حسابه على "واتسآب" بصورة نهائية.
وأوضح سكوت أن تلك الثغرة وتلك الرسالة تظهر بصورة أكبر لدى مستخدمي "واتسآب" عبر نظام تشغيل "أندرويد" التابع لشركة "جوجل" الأمريكية.
وكانت رسائل عديدة تحمل فيروسات خطيرة، قد ضربت "واتسآب" في وقت سابق، وفشلت إدارة التطبيق الأشهر في مواجهتها، واكتفت بتحذير المستخدمين منها فقط.
وتستعد "واتسآب" لطرح تحديث يعد الأضخم في تاريخ التطبيق، لكن أسوأ ما قد يزعج المستخدمين أنه لن يكون تطبيقا خاليا من الإعلانات، بحسب صحيفة Express البريطانية.
يذكر أن عدد مستخدمي "واتسآب" وصل إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريا، وهو مملوك لشركة "فيسبوك"، إذ تم شراؤه عام 2014 بمبلغ 1.5 مليار دولار.
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