مايا خليفة حاضرة بصورتها في انتخابات لبنان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب لبناني يرتدي قميصاً أبيض عليه صورة ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة مايا خليفة، واللافت أنه كُتب على القميص تحت الصورة: "أنتي صوتي التفضيلي"، في إشارة ساخرة منه لاحتدام المعارك الانتخابية التي شهدها لبنان في الفترة السابقة.

والصوت التفضيلي هو ما نص عليه قانون الانتخابات الجديد في لبنان، حيث يقوم المواطن بالتصويت مرتين، يختار في المرة الأولى القائمة التي يريد التصويت لها، ثم يختار اسما من القائمة التي صوت لها مفضلا إياه عن غيره ضمن القائمة، ومن يأخذ أكثر أصوات تفضيلية بالقائمة يصنف الأول، بحسب تصريحات وزير الداخلية اللبناني السابق مراون شربل لقناة المستقبل اللبنانية.

ويترقب اللبنانيون خلال ساعات صدور نتائج أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد منذ 9 سنوات.

وبحسب قناة العربية، شكلت النتائج الأولية ملامح تغيير في أحجام الكتل السياسية اللبنانية. تغير تعددت أسبابه إلا أن سببه الرئيسي هو القانون الانتخابي الجديد الذي تم على أساس النسبية.

وأشارت النتائج الأولية إلى ارتفاع حصة حزب القوات اللبنانية في مجلس النواب، بينما عزز الثنائي الشيعي المتمثل بحركة أمل وميليشيا حزب الله من تمثيله البرلماني.

كما أظهرت أيضاً تراجعاً في حصة تيار المستقبل في البرلمان، فيما نجح المجتمع المدني بخرق لوائح السياسيين التقليديين بإيصال وجهين نسائيين إلى البرلمان، إحداهن الإعلامية بولا يعقوبيان.