بالفيديو| 6 عادات "عجيبة" لزعيم كوريا الشمالية في السفر

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منذ 23 دقيقة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

كتب: وكالات

يقترب موعد انعقاد القمة المرتقبة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ووسط هذا الترقب، نوه موقع "بزنس إنسايدر" لأغرب عادات الزعيم الكوري الشمالي عند السفر.

وبحسب "سكاي نيوز"، أظهر ظهور جونج أون للساحة العالمية مؤخرا بعض العادات الغريبة التي أثارت الفضول، أبرزها:

• الموكب البشري

خلال لقائه مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن مؤخرا، انتشرت لقطة غريبة، أظهرت الزعيم الكوري الشمالي داخل سيارة تنقله، وحوله عدد من الحراس يحيطون بالسيارة على الأقدام، ويلاحقون مسيرتها ركضا.

"الموكب البشري" ظهر بشكل مضحك على وسائل الإعلام حول العالم، حين حافظ 12 حارسا على تشكيلتهم أثناء مسيرتهم مع سيارة الزعيم على طول الخط.

• القطار البطيء

يسافر أغلب قادة العالم بالطائرة، إلا أن الزعيم المثير للجدل يفضل السفر داخل قطار خاص مضاد للرصاص، وبسرعة لا تزيد عن 60 كم في الساعة.

كيم استخدم هذا القطار، بالإضافة لقطار مرافق للحرس والأمتعة، عند السفر للصين الشهر الماضي، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

• الحمام الخاص

أكد أحد عناصر الحرس الخاص في كوريا الشمالية لصحيفة "واشنطن بوست"، أن كيم لا يستخدم الحمامات العامة، ليس لأغراض النظافة، بل لأن فضلات الزعيم قد "تحمل أسرارا عن صحته لا يمكن الكشف عنها".

ويستخدم كيم مرحاضا متنقلا يحضره عناصر الحماية معهم أينما ارتحل.

• جهاز "النودلز"

عند لقائه رئيس كوريا الجنوبية، قد كيم للرئيس مون جي- إن طبق "ناينغميون" المكون من "النودلز" الباردة، وهو طبق معروف في كوريا الشمالية، باستخدام جهاز خاص لصناعة "النودلز" أحضره معه عند السفر.

• سرية الاجتماعات

لقاء كيم مع رئيس الصين، شي جينبينغ في مارس الماضي، كان أول رحلة دولية للزعيم الكوري الشمالي، ولم يعلن عنها إلا بعد انتهائها. السرية التامة تعد من سمات رحلات كيم.

• المهابط الخاصة

كيم لا يكون بعيدا أبدا من أحد مهابط الطيران الخاصة التي أنشأها حول قصره الرئاسي الخاص. الزعيم الكوري الشمالي يمتلك 5 مهابط طيران خاصة، بإمكانه السفر والعودة من خلالها، وفقا لصحيفة "تيلجراف".

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