5 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن ليلا.. أبرزها الزبادي والشوفان

يواجه مُحبو السهر ليلًا مُشكلة المُفاضلة بين الجوع أو الزيادة المحتملة للوزن في حالة التغلب على الجوع بتناول وجبة ما، لكن هل سمعت بوجبات تسد الجوع دون أن تتسبب في زيادة الوزن؟.

يقول موقع "العين الإماراتي"، نقلًا عن موقع "بولد سكاي" الهندي، إلى وجود 5 وجبات لا يؤدي تناولها إلى الإضرار بقوامك:

1– جبن قريش:

غني بالكالسيوم، وبه كمية كبيرة من الدهون المشبعة، فيعد وجبة خفيفة في منتصف الليل.

2– الشوفان:

حبوب متكاملة مليئة بالألياف التي تمنحك الشبع، وهي وجبة خفيفة جيدة في منتصف الليل إذا تم تناولها باعتدال.

3– الحبوب والحليب:

يحتويان على كمية جيدة من الألياف، وتناول الحبوب مع الحليب البارد أو الدافئ، يمنحك الشبع والسعادة قبل النوم، مع تجنب السكريات المضافة.

4– الفواكه الطازجة:

تتميز بقلة سعراتها الحرارية، وكذلك غنية بالفيتامينات وبعض مضادات الأكسدة، أكلها لا يسبب زيادة الوزن.

5– الزبادي:

غني بالبروتينات والكالسيوم، ويعد مكملا غذائيا مشبعا، وبه القليل من السعرات الحرارية، ويمكن تحليته بالعسل.