بالفيديو| معركة بين رجل وكلبين تنتهي بطريقة مثيرة

معركة بين رجل وكلبين تنتهي بطريقة مثيرة
وثقت كاميرا مراقبة في إحدى المناطق الصناعية بجمهورية داجستان الروسية، "معركة" اندلعت بين رجل وكلبين حاولا مهاجمته وعضه.
وأظهرت لقطات الفيديو الرجل عندما لاحظ أن الكلاب تتحفز لمهاجمته، فقام بضربات استباقية ضدها ولم يتوقف حتى تراجعت مستكينة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
هل تتساءل دائماً لماذا توجد طبقة رقيقة من اللعاب يتدفق من فمك عندما تستيقظ في الصباح؟ أنت في هذه الحالة تعاني من سيلان اللعاب أثناء النوم
وقعت النجمة العالمية، سيدة الأعمال الأمريكية، باريس هيلتون، ضحية هاكر سرق منها مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى صورها وهي عارية.
نشر المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة تسجيل فيديو يظهر فيه اللحظات الحرجة لطائرة كادت أن تسبب كارثة في مطار سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يواجه كثيرون أزمة في التعامل مع مشكلة التعرق، وقد يتعرض البعض للإحراج في الأماكن المزدحمة
كادت أن تقع أكبر كارثة في تاريخ الطيران المدني في صيف العام الماضي، عندما أخطأ الطيار وتوجه للهبوط في الممر الرئيسي المزدحم بالطائرات المستعدة للإقلاع،
تعليقات الفيسبوك