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بالفيديو| معركة بين رجل وكلبين تنتهي بطريقة مثيرة

اليوم AM 06:41
معركة بين رجل وكلبين تنتهي بطريقة مثيرة

معركة بين رجل وكلبين تنتهي بطريقة مثيرة

كتب: وكالات

وثقت كاميرا مراقبة في إحدى المناطق الصناعية بجمهورية داجستان الروسية، "معركة" اندلعت بين رجل وكلبين حاولا مهاجمته وعضه.

وأظهرت لقطات الفيديو الرجل عندما لاحظ أن الكلاب تتحفز لمهاجمته، فقام بضربات استباقية ضدها ولم يتوقف حتى تراجعت مستكينة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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