بالفيديو| لحظة غياب القمر خلف الأرض من محطة الفضاء الدولية

بالفيديو| لحظة غياب القمر وراء الأرض من محطة الفضاء الدولية
وثق رائد الفضاء الروسي، أوليج أرتيوميف، مشهدًا رائعًا، يظهر فيه لأول مرة بوضوح لحظة اختفاء القمر وراء الأرض من محطة الفضاء الدولية.
وأظهرت لقطات الفيديو، القمر وهو يختفي خلف كوكب الأرض في مشهد أقل ما يوصفة أنه رائع، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
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