بريطاني يحفر منجما منذ 8 سنوات لاستخراج جثة شقيقه

أمضى رجل بريطاني، 8 سنوات، في الحفر داخل منجم على أمل العثور على رفات شقيقه، الذي اختفى منذ أكثر من 4 عقود بجانب المنجم القديم.

وأصر "داريل فلويد" على حفر نفق داخل أحد المناجم القديمة في ريف "فيكتوريا" قبل 8 سنوات، بسبب أنه يعتقد أن أحد الأشخاص قد ألقى بجثة أخيه داخل المنجم.

وصرح "فلويد" بشأن تجربته قائلًا: "لا يستحق أخي أن يُلقى في هذا المنجم المثير للاشمئزاز. كان شقيقي تيري في الثانية عشرة من عمره عندما شوهد للمرة الأخيرة وهو يسير على طول طريق بيرينيه السريع بين أفوكا وماريبرو، في 28 يونيو 1975، قبل أن يختفي بشكل غامض".

يظن فلويد، البالغ من العمر 52 عامًا، أن شقيقه الأكبر تيري يقبع في أسفل منجم مهجور، ما دفعه للحفر داخل المنجم بشكل مستمر على مدى 8 سنوات.

دعمت الشرطة والمخبر الجنائي فلويد في مسعاه للعثور على رفات شقيقه، حيث تم الكشف عن أدلة جديدة عن الحادثة في 2010.

والجدير بالذكر بأن فلويد تعهد بالاستمرار في البحث عن رفات شقيقه حتى نهاية حياته، وذلك ليحظى بفرصة لدفنه بشكل لائق، بحسب ما نقله "موقع 24" الإماراتي عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.