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5 طرق لإيقاف "التعرق".. وتجنب المواقف المحرجة في الصيف

اليوم AM 12:15
5 طرق لإيقاف "التعرق" وتجنب المواقف المحرجة في الصيف

5 طرق لإيقاف "التعرق" وتجنب المواقف المحرجة في الصيف

كتب: وكالات

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يواجه كثيرون أزمة في التعامل مع مشكلة التعرق، وقد يتعرض البعض للإحراج في الأماكن المزدحمة.

ومن المعروف أن التعرق هو وظيفة طبيعية لجسم الإنسان، يكون مزعجا للغاية عندما نتعرض له عن قرب:

فيما يلي 5 نصائح لتجنب التعرق، وفقًا لـ"سبوتنيك":

1- النظام الغذائي:

تناول الكافيين والتوابل ينشط الناقلات العصبية، التي تسمى "أستيل كولين" والتي بدورها تحفز الغدد العرقية ومحاولة التقليل من تلك الأطعمة، يكون مفيدًا في مواجهة العرق.

2- مزيل العرق:

استخدام مزيل عرق يساعد في الحد من تدفقه عبر الغدد العرقية.

كما يمكن استخدامه مرتين أسبوعيا أو يوميا إذا لزم الأمر، ويمكن أيضا استخدامه في مناطق أخرى من الجسم مثل الراحتين والأخمصين، لكن ينبغي تجنب الوجه ومنطقة الأعضاء التناسلية.

3-  الملابس:

يعد ارتداء الملابس الفضفاضة جيد من ناحية التهوية، عند توقع التعرض لموقف قد يسبب تعرق، ومن الأفضل أيضا أن يكون لديها قدرة على منع حدوث بقع.

وإذا كانت القدمين تتعرقان بشكل خاص، يمكن استخدام الجوارب المبطنة.

4- الأدوية:

بعض الأدوية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التعرق مثل الستيرويدات ومضادات الاكتئاب والنيكوتيناميد "فيتامين ب 3" والأفيونيات، لذلك من الأفضل استشارة الطبيب.

5- التدريبات الرياضية أو الاستحمام الساخن:

تجنب الاستحمام الساخن قبل أي حدث مهم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية وبالتالي زيادة التعرق.

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