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"إنستجرام" يُفعل خاصية الدفع الإلكتروني

منذ 9 دقيقة
إنستجرام

إنستجرام

كتب: وكالات

بدأ موقع "إنستجرام"، في تفعيل خاصية جديدة تتيح للمستخدمين استخدام بطاقات الائتمان أو الاقتراض الخاصة بهم لسداد التزاماتهم المالية عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى الخروج من الموقع أو التطبيق والدخول إلى مواقع السداد الإلكتروني المتخصصة.

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن "إنستجرام" المتخصص في نشر وتبادل الصور، بدأ بهدوء توفير هذه الخاصية لعدد محدود من المستخدمين في الوقت الراهن.

بحسب "سي نت دوت كوم" فإن مستخدمي "إنستجرام" يمكنهم كجزء من الخاصية الجديدة، تسجيل بطاقة الائتمان أو الاقتراض الخاصة بهم ضمن بياناتهم الشخصية مع استخدام رقم سري لتأمين استخدامها وحمايتها من القرصنة.

هذه الخاصية الجديدة تتيح للمستخدم القيام بمشترياته بدون الخروج من "إنستجرام".

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان "إنستجرام" في العام الماضي اعتزامها السماح للمستخدمين بحجز المواعيد من الشركات من خلال التطبيق.

في الوقت نفسه فإن خاصية الدفع الإلكتروني سيتم تفعيلها من خلال مجموعة محدودة من الشركاء والشركات منها تطبيق حجز موائد المطاعم "ريسي".

 سيكون في مقدور مستخدمي "إنستجرام" خلال وقت قصير، سداد ثمن مشتريات مثل تذاكر السينما عبر التطبيق مباشرة.

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