10 شركات أثرت في البشرية

الحياة البشرية تحتوي على العديد من التغيرات والابتكارات، التي ساهمت بصورة كبيرة في تطور الأداء البشري، وتعود تلك الاختراعات إلى شركات كانت لها الريادة في مجالاتها.

ومن أهم تلك الشركات، "البريطانية الهندية"، حيث كان لها الريادة في الهيمنة على الكثير من أنواع التجارة في العالم، لاسيما تجارة التوابل والبهارات، عام 1600، وشركة "Otis Elevator" للمصاعد، فلم تتعدى المباني عدد الـ7 طوابق، قبل اختراع المصعد.

وفي مجال الطاقة، ظهرت شركة "Standard Oil"، عام 1870، أسسها جون روكفيلير، وأصبح أثرى رجل في تاريخ أمريكا، بثروة قدرت بـ 440 مليار دولار، من خلال سيطرة شركته على صناعة النفط في العالم، في حين هيمنت شركة "AT&A"، عام 1877، على الاتصالات الهاتفية، بعد شراءها الشركة التي أسسها جراهام بيل.

أما صناعة الأجهزة الإلكترونية، فكانت من نصيب شركة "جينرال إليكتريك" عام 1892، والتي أسسها المخترع توماس إديسون، و2 من رفاقه، وهي الشركة التي هيمنت على صناعة العديد من الأجهزة الإلكترونية المنزلية.

كما سيطرت شركة "فورد" الأمريكية، على صناعة السيارات، في الوقت الذي أحدثت فيه شركة "Xerox" عام 1906، طفرة في عالم الكمبيوتر، حيث وفرت التقنيات التي مكنت من تصنيع جهاز كمبيوتر سهل الاستخدام للبشر العاديين.

ومن بين تلك الشركات، شركة "Pan American World Airways"، الرائدة في مجال الطيران المدني، وشركة "McDonald"، التي أحدثت ضجة في عالم الأكلات السريعة.

وأخيرًا شركة "جوجل"، فلم يقتصر دورها على كونها المحرك البحثي الأول على شبكة الإنترنت، بل امتدت أنشطتها إلى ابتكار مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، مثل نظارة جوجل، وسيارة بدون سائق.