فيديو صادم.. تأثير "ساندوتش هامبورجر بالجبنة" على معدة الإنسان

نشرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية، مقطع فيديو يوضح كيف تتعامل معدة الإنسان خلال عملية الهضم، مع "ساندوتش هامبورجر بالجبنة"، عقب تناوله مباشرة، ومدى التأثير السلبي الذي يقع على الجهاز الهضمي، جراء هذا التعامل.

يوضح الفيديو، وضع مجموعة من العلماء، "الساندوتش"، داخل حمض "الهيدروكلوريك" المركز، لبضع ساعات، وكيف تحول الحمض إلى مادة شديدة السواد، حيث خفض "الهامبورجر" معدل حمض الصفراء، المتواجد داخل المعدة، وتحويله إلى مادة سوداء.

أكدت الصحيفة، أن حمض "الهيدروكلوريك" متواجد في اي معدة بشرية، ما يدل أن تلك التجربة تحدث في كل مرة يتم تناول وجبة "هامبورجر بالجبنة"، من داخل مطاعم الأكل السريع، المنتشرة حول العالم.