بالفيديو| شاب يكلف والده 3 ملايين دولار انتقاما منه

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اليوم PM 07:54
شاب يكلف والده 3 ملايين دولار

شاب يكلف والده 3 ملايين دولار

كتب: وكالات

في واقعة غريبة من نوعها سافر شاب آلاف الأميال كي يتلف لوحة أبيه بمعرض فني في ولاية كولورادو الأمريكية والتي يصل سعرها لـ3 ملايين دولار.

بحسب موقع "أوديتي سنترال"، سافر الشاب من إنجلترا لولاية كولورادو، وتسلل للمعرض بآداة حادة كي يتلف اللوحة.

  وكشفت التحقيقات غموض الواقعة بعد إرسال مالك اللوحة رسالة لأوبرا غاليري في آسبن يخبره فيها إن اللوحة قابلة للترميم وطلب تعويضا من شركة التأمين.

وطلب مالك اللوحة من صاحب المعرض أن ينفي الأخبار المتادولة عن إتلاف اللوحة ويزيل ويحظر الفيديو المنشور على الإنترنت لتخريب اللوحة وطالبه باستعادة العمل الفني كي يبيعه بأعلى سعر.

واكتشفت شرطة أسبن بعد هذا السلوك الغريب أن مالك اللوحة دبر كل شيء مع ابنه كي يزيد من سعر اللوحة.

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