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بالفيديو| آلاف الدولارات تملأ طريقا سريعا دون صاحب

منذ 22 دقيقة
أموال على الطريق

أموال على الطريق

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

فوجئ بعض المارة بآلاف الدولارات المبعثرة، تملأ طريقا سريعا بمدينة إنديانابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، دون أن يجدوا مالكا لها.

والتقطت إحدى السيدات مقطع فيديو للنقود المتطايرة، والمرجح أنها سقطت من إحدى السيارات المارة بالطريق، ربما كانت مخصصة لنقل الأموال دون أن ينتبه قائدها لما حدث، بحسب ما قاله موقع "أوديتي سنترال".

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