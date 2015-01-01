"Avengers: Infinity War" يحقق أكثر من مليار دولار في 11 يوما فقط

نجح فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Infinity War"، في تحقيق رقمًا قياسيًا على مستوى الإيرادات خلال 11 يومًا فقط من عرضه.

وتخطى الفيلم، الذي يعد أحدث سلاسل "مارفل"، مليار دولار إيرادات، خلال 11 يومًا من عرضه، وهو ما جعله أسرع فيلم تتخطى إيراداته المليار دولار أمريكي، في شباك التذاكر العالمية.

بدء طرح الفيلم الجديد في السينمات، يوم 27 أبريل الماضي، بحسب ما صرحت به شركة "ديزني"، أمس السبت.

وبذلك يكون فيلم "Avengers: Infinity War" تفوق على الجزء السابع من أفلام "حرب النجوم" بعنوان "Star Wars: The Force Awakens"، الذي طرح في عام 2015، إذ حقق مليار دولار إيرادات في خلال 12 يوما.

وفيلم "Avengers: Infinity War" من بطولة مجموعة من ألمع نجوم هوليوود، وهم روبرت داوني جونيور، وسكارليت جوهانسون، وكريس إيفانز، ومارك روفالو، وإليزابيث أولسون، وتوم هولاند.

والفيلم مستوحى عن شخصيات قصص "مارفل" الهزلية، مثل "الرجل الحديدي" و"كابتن أمريكا" و"هالك" و"بلاك ويدو" و"هوك آي" و"سبايدر مان" و"سكارليت ويتش" و"بلاك بانثر" و"دكتور سترينج".