في اليوم العالمي ضد "دايت".. البطاطس والمكرونة قد تساعد على حرق الدهون

يسبب تناول النشا الموجود في البطاطس والخبز والمكرونة وعدد من الفواكه زيادة الوزن، ولكن آخر الدراسات جعلت خبراء التغذية يغيرون نظرتهم إليه.

وجد باحثون من مختبر التغذية والتمثيل الغذائي البشري، التابع لكلية "سكيدمور" الأمريكية، أن المواد التي تحتوي على نشا مقاوم أو غير قابل للهضم يثير عمليات فيزيولوجية في الجسم تحفز عملية الهضم وارتفاع مستوى تبادل الطاقة، ما يساعد على تسريع حرق المخزون الدهني في الجسم، حسب موقع "روسيا اليوم".

واستنتج الباحثون أن: "النشا الثابت يمر عبر الأمعاء الدقيقة، حيث يتحول إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، يستهلكها الإنسان كطاقة، مثل النشا، فهو يعتبر إضافات بيولوجية وغذاء لبكتيريا القولون".

ويعتقد الباحثون أن النشا، الموجود في البطاطس والبقوليات والحبوب، ربما يصبح أحد أهم مكونات الوجبات الغذائية للأشخاص المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، كما أن تناوله يعوض الاستهلاك المتكرر للحوم الحمراء ويخفض من خطورة الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويعتقد الباحثون أيضًا أن معالجة المواد حراريا تؤثر في النشا المقاوم الذي تحتويه، ولذلك يجب تناول المكرونة والحبوب والبقول مطبوخة بصورة غير كاملة.

وأوضحت نتائج اختبارات أجراها أطباء، برئاسة البروفيسور بول أريرو، أن تناول النشا المقاوم يساعد في التحكم بالوزن، وشارك في هذا الاختبار 70 امرأة، تناولن في الصباح فطائر مصنوعة من النشا الاعتيادي والمقاوم، وكذلك من الاثنين معا.

وظهر في نهاية الاختبار أن الجمع بين النشا المقاوم والبروتينات يؤدي إلى سرعة حرق السعرات الحرارية في الجسم.

ويقال البروفيسور أريرو: "نحن لا نعرف قدر إمكانيات النشا المقاوم في مكافحة البدانة، والمعطيات عن فائدته تثير التفاؤل، لذلك إذا جمعنا بين النشا المقاوم مع البيض والجبن وبروتين اللبن والبازلاء وبروتين الدجاج والزبادي، سنحصل على مزيج قوي لحرق دهون الجسم لإنتاج الطاقة".