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تغلب على التوتر في العمل بـ3 أطعمة

منذ 32 دقيقة
التوتر في العمل

التوتر في العمل

كتب: وكالات

توفر لنا الطبيعة بكنوزها العديدة الحل لتخفيف التوتر الذي يتجلى في الأطعمة من خضار وفواكه يكون لها تأثير العقاقير المهدئة، ومن تم تقضي على التوتر دون أي أعراض جانبية.

وينصح خبراء التغذية بإضافة بعض من الوصفات لأنظمتنا الغذائية اليومية من أجل تخفيف التوتر والتمتع بذهن صاف.. نستعرض أهمها فيما يلي:  

1- الأوراق الخضراء

ينصح خبراء التغذية بتناول الأوراق الخضراء كالخس والسبانخ والخيار، لما تحمله من فوائد صحية غنية بالماغنيسيوم الذي يساعد على التخلص من الاكتئاب والتخفيف من التوتر.

2- الشوكولاتة

المعروف عن الشوكولاتة أنها تجلب السعادة إلى نفوس العديد من البشر، وتعتبر كذلك من أفضل المهدئات، نظرا لما تحمله من مضادات الأكسدة التي تمنع التهاب المخ. 

3- المكسرات

لتقليل الشعور بالتوتر ينصح بتناول حفنة مكسرات كوجبة سريعة خلال اليوم، لأنها غنية بالبروتين الذي يساعد على تحسين المزاج، كما يمكن اللجوء لمخفوق المكسرات والفواكه الجافة كالتمر والزبيب واللوز مع الحليب والعسل.

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