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بالصور| مرض غامض يزيل البقع السوداء حول عين الباندا في الصين

منذ 30 دقيقة
مرض غامض حول عين الباندا

مرض غامض حول عين الباندا

كتب: وكالات

عجز الأطباء الصينيون عن تحديد سبب تحول البقع السوداء المميزة حول عيون عدد من حيوانات الباندا في جنوب غربي الصين إلى اللون الأبيض بعد أشهر طويلة من البحث والدراسة.

وفي وقت سابق من هذا العام، رصد زوار قاعدة بحوث تشنغدو لتربية الباندا العملاقة تغيرا في لون عيون الباندا السوداء ونشروا الصور على الإنترنت، متسائلين عما إذا كانت حيوانات الباندا مريضة، وأثارت هذه الأخبار القلق العام، وتم إرسال العديد من أطباء العيون وأطباء الأمراض الجلدية لفحص ما يحدث بالضبط للدببة.

وحسب ما ذكرته شبكة أخبار الصين، قام لوه تشينج لي، أحد أطباء العيون بمستشفى تشنغدو هواشيا للعيون، بالتحقيق في اثنتين من أخطر الحالات، مؤكداً أن الباندا تفقد الفراء حول عيونها دون إعطاء سبب واضح لهذه الحالة النادرة.

وقال تقرير صدر عن قاعدة تربية الباندا، إنه بخلاف فقدان الباندا للفراء حول عيونها، لم يتم العثور على أي نوع من أنواع الحكة أو الجرب، كما أن حالتها العصبية مستقرة وتتمتع بشهية طبيعية، ولا يوجد أي نتائج غير طبيعية في اختبارات الدم وغيرها من المؤشرات البيولوجية.

وأكدت القاعدة أنها تعمل على مراقبة صحة الباندا عن كثب، إلا أنها لم تقم بحجرها حتى يتمكن الدببة من الحفاظ على أنشطتها المعتادة، وبما أنه لم يتم تحديد المرض بعد فلم يتم وصف أي علاج طبي حتى الآن.

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