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"واقعة غريبة".. حصان يقاضي صاحبته ويطالبها بتعويض 100 ألف دولار

منذ 19 دقيقة
حصان يُقاضي صاحبته

حصان يُقاضي صاحبته

كتب: وكالات

واقعة غريبة شهدتها ولاية "أوريجون" الأمريكية، بعدما قام "حصان" بمقاضاة مالكته السابقة جويندولين فيشر (51 عاما).

وبحسب ما قاله موقع "ABC" الأمريكي، بدأت هذه القصة الغريبة عندما تركت "فيشر" حصانها خارجا خلال فصل الشتاء، من دون أن تُقدم له الطعام الكافي والمأوى، وهو ما أدى إلى تعرض الحصان إلى إصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسمه.

وقال ماتيو ليمان، محامي الحصان، الذي يحمل اسم "عدالة": "كان شديد الهزالة، حوالي 300 باوند أقل من الوزن (العادي) للحصان"، أي ما يعادل 136 كيلوجرام.

وأضاف المحامي عن "Animal Legal Defense Fund"، وهي جمعية غير حكومية تُدافع عن الحيوانات: "كان الحصان يُعاني من التقرحات في قضيبه، بسبب تعرضه للبرد وعدم معالجة الأمر لعدة شهور"، فيما سيتحتم على الحصان متوسط الحجم تلقي رعاية طبية خاصة بقية حياته.

وأكد موقع جريدة "The Oregonian" أن محامي الحصان "عدالة" يُطالب بحصوله على مبلغ مالي قدره 100.000 دولارا أمريكيا تعويضا على الضرر الذي لاحقه، وتابع الموقع الأمريكي أن هذه الحالة نادرة، لأن حيوانا "يُجرجر" صاحبه إلى المحاكم، بينما عبرت مالكة الحصان السابقة جويندولين فيشر عن "غضبها" بسبب الدعوة المرفوعة ضدها.

وفي نفس السياق، أكد المحامي ماتيو ليمان أنه يمكن للأحصنة رفع دعوى ضد الإنسان خصوصا في ولاية أوريجون الأمريكية، وأضاف أن الحيوانات تتمتع بـ"الحقوق القانونية"، إذ يجب الاعتراف بالحيوانات كمخلوقات ذات حقوق قانونية، على حد قوله.

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