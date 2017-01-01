سائق "أوبر" يطرد دبلوماسيا إسرائيليا من سيارته

تعرض دبلوماسي إسرائيلي، للطرد، من سيارة تابعة لشركة "أوبر"، في مدينة شيكاغو الأمريكية، بسبب تحدثه مع السائق باللغة العبرية.

بدورها، أعلنت "أوبر" إيقاف السائق عن العمل بعد التحقيق في مزاعم "إيتي ميلنر"، نائب القنصل الإسرائيلي في الغرب الأوسط الأمريكي، التي تفيد بإنزاله من السيارة عنوةً من قبل السائق، بعد أن تحدث اللغة العبرية، بحسب موقع "FastForWard".

وكتب "ميلنر" عبر صفحته الخاصة على الـ"فيسبوك" تفاصيل خاصة بالواقعة، قائلًا: "يوم الخميس الماضي وبعد 10 دقائق من استقلالي إحدى سيارات "أوبر"، تفاجأت بالسائق يصرخ في وجهي طالبًا مني النزول من السيارة، وذلك بعدما أجبتُ على مكالمة هاتفية باللغة العبرية".

وأضاف: "مررت للتو بأسوأ تجربة في حياتي، أُلقي بي من سيارة أجرة تابعة لأوبر؛ لأني تحدثت بلغتي الأم".

ومضى يقول: "بعد عشر دقائق من بدء الرحلة، ودون أية مقدمات بيني وبين السائق، بدأ يصرخ نحوي "اخرج من سيارتي!"، حدث هذا فقط لأني رددت على مكالمة تليفونية بالعبرية، ليس من السهل إخافتي، لكنني خفت".

اللافت أن السائق الذي يظهر في تطبيق "أوبر" باسم " Yuva" ويقود منذ 2017 سيارة بيضاء طراز "تويوتا كامري"، حاصل على تقييم 4.89 من 5.