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بالصور| قبل "كلاسيكو الأرض".. النجوم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة

منذ 9 دقيقة
الفنانة يارا مع لويس سواريز

الفنانة يارا مع لويس سواريز

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

ينتظر حوالي 500 مليون شخص في 182 دولة بمختلف أنحاء العالم، متابعة مباراة "كلاسيكو الأرض" بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر لها غدًا الأحد، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

من بين الملايين المنتظرين متابعة اللقاء الجماهيري الأول حول العالم، النجوم في مصر والوطن العربي، المنقسمون بين الميرنجي ريال مدريد، والكتالوني برشلونة.

- يارا:

المطربة اللبنانينة "يارا" معروفة بحبها الشديد لفريق برشلونة، وتحرص دومًا على حضور ومتابعة مباريات الفريق في إسبانيا، كما تحول حساباتها على مواقع التواصل إلى منصة لتشجيع الفريق الكتالوني.

- غادة عبدالرازق:

تشتهر الفنانة غادة عبدالرازق، بحبها الكبير لفريق برشلونة، لاسيما وأنها تنشر صورًا لها عبر موقع "إنستجرام" تظهر فيها مرتدية قميص "بلوجرانا".

- محمد هنيدي:

من بين النجوم العرب المحبين لفريق برشلونة أيضًا، حيث ظهر من قبل مرتديًا قميص بطل الدوري الإسباني هذا الموسم، كما سخر من قبل من كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، عبر حسابه على "تويتر"، بعدما نشر صورة للاعب البرتغالي بدون قميصه، وأسفلها صورة له من فيلم "وش إجرام"، وعلّق عليها: "مبروك".

- شيكو:

الممثل الكوميدي شيكو من أشد مشجعي النادي الملكي ريال مدريد، والذي سبق أن دعمه من ملعب استاد "سانتياجو برنابيو" رافعا علم الزمالك وعلق على الصورة: "الزمالك، ريال مدريد، برنابيو، مدريد، مصر".

- يوسف الشريف:

"العالمي"، كما يُلقبه جمهوره، نظرًا للفيلم الذي قدم فيه شخصية لاعب كرة قدم، محترف في الدوري الإسباني لحساب فريق فالنسيا، وعلى الرغم من ذلك، يعرف بانتمائه لفريق ريال مدريد.

- ساندي:

تعشق المغنية الشابة ساندي فريق برشلونة، وكان من الطريف أنها عندما نشرت هذه الصورة علقت عليها "يحيا مدريد"! مما أثار سخرية متابعيها قبل أن تعدلها لتصبح "يحيا برشلونة".

- راغب علامة:

يعشق المطرب اللبناني راغب علامة نادي ريال مدريد ونشر هذه الصورة وهو يتابع مباراته مع أبنائه، واعترف في تصريحاته ببرنامج "شيري أستوديو" مع شيرين عبد الوهاب أنه يشجع فريق ريال مدريد لأن أولاده يعشقونه.

- هشام ماجد:

يحب الممثل الكوميدي هشام ماجد فريق ريال مدريد ويحرص على دعمه من المدرجات.

 

 

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