فيديو| زبون يصطحب ثعبانا إلى مطعم لتناول العشاء

يواجه الكثير من الرجال مشكلة الصلع، وخسارة كمية كبيرة من الشعر مع التقدم في السن، وبرغم من أن هناك بعض العوامل الوراثية التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في هذه الم