فيديو| زبون يصطحب ثعبانا إلى مطعم لتناول العشاء

صورة أرشيفية
شهدت مدينة يانجتشو الصينية، حادثًا غريبًا لرجل يصطحب ثعبانه معه إلى مطعم لتناول العشاء.
ونشرت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لقطات تظهر رجلا يجلس على طاولة داخل المطعم بهدوء، بينما يتلوى الثعبان أمامه على الطاولة.
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