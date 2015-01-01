آخر الأخبار

بالصور| قبل "كلاسيكو الأرض".. النجوم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة

بالصور| قبل "كلاسيكو الأرض".. النجوم منقسمون بين ريال مدريد وبرشلونة

متحف في باريس يفتح أبوابه للعراة

متحف في باريس يفتح أبوابه للعراة

فيديو| زبون يصطحب ثعبانا إلى مطعم لتناول العشاء

فيديو| زبون يصطحب ثعبانا إلى مطعم لتناول العشاء

هاكر محترف يسرق صورا عارية من باريس هيلتون

هاكر محترف يسرق صورا عارية من باريس هيلتون

هاكر محترف يسرق صورا عارية من باريس هيلتون

منذ 49 دقيقة
باريس هيلتون

باريس هيلتون

كتب: وكالات

وقعت النجمة العالمية، سيدة الأعمال الأمريكية، باريس هيلتون، ضحية هاكر سرق منها مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى صورها وهي عارية.

وكشف موقع "TMZ" عن تفاصيل القضية في تقرير له، حيث قال إن الهاكر امرأة تدعى بايستار بخشادزيان، نشطت في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017، وسرقت من باريس هيلتون وشخصين آخرين، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وطبقا للوثائق التي حصل عليها الموقع، اخترقت بايستار حسابات شركة هيلتون المصرفية، واستخدمت بطاقات الائتمان الخاصة بها لإجراء حجوزات لحفل عشية رأس السنة الجديدة 2015 في فندق "هوليوود روزفلت".

ويقول المحققون إن بايستار دفعت ما يصل إلى 40 ألف دولار من بطاقات ائتمان باريس، تلك الليلة، كما انتحلت شخصية باريس، وأرسلت رسائل إلكترونية تطلب من مسؤول في شركة هيلتون تحويل مبلغ قيمته 80 ألف دولار إلى أحد حساباتها.

ويقول تقرير "TMZ" إن بايستار قامت باختراق حساب "iCloud" الخاص بباريس، وسرقت صورها عارية، لكن من غير الواضح ما فعلته بهذه الصور.

وتم ضبط الهاكر بايستار بخشادزيان في عام 2017 وأقرت بأنها مذنبة بممارسة الاحتيال المصرفي.

واقترح المدعي العام الفيدرالي الحكم على المتهمة بالسجن لمدة 57 شهرا، تليها 3 سنوات من الإفراج المشروط، ودفع تعويضات للضحايا يبلغ إجمالي قيمتها 313535 دولارا.

أخبار متعلقة

بالفيديو| باريس هيلتون تقبل الزواج من ممثل أمريكي بـ"قبلة"

بالفيديو| باريس هيلتون تقبل الزواج من ممثل أمريكي بـ"قبلة"

بالصور| باريس هيلتون تسترجع ذكريات طفولتها وتهنأ والدها بعيد ميلاده

بالصور| باريس هيلتون تسترجع ذكريات طفولتها وتهنأ والدها بعيد ميلاده

باريس هيلتون لحبيبها: "شكرا علشان عرفتني الحب الحقيقي"

باريس هيلتون لحبيبها: "شكرا علشان عرفتني الحب الحقيقي"

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بالفيديو| مايا دياب تسير حافية في شوارع لندن بعد سرقتها

بالفيديو| مايا دياب تسير حافية في شوارع لندن بعد سرقتها

بالفيديو| مايا دياب تسير حافية في شوارع لندن بعد سرقتها

5 أطعمة تقي من الصلع.. "من بينها البيض ومشتقات الألبان"

5 أطعمة تقي من الصلع.. "من بينها البيض ومشتقات الألبان"

يواجه الكثير من الرجال مشكلة الصلع، وخسارة كمية كبيرة من الشعر مع التقدم في السن، وبرغم من أن هناك بعض العوامل الوراثية التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في هذه الم

دراسة: طباع الشخص تؤثر على صحته

دراسة: طباع الشخص تؤثر على صحته

كشفت نتائج دراسة حديثة عن وجود علاقة بين طباع الإنسان وحالته الصحية.

10 أسباب لوجود "لعاب" على وسادتك عند استيقاظك من النوم

10 أسباب لوجود "لعاب" على وسادتك عند استيقاظك من النوم

هل تتساءل دائماً لماذا توجد طبقة رقيقة من اللعاب يتدفق من فمك عندما تستيقظ في الصباح؟ أنت في هذه الحالة تعاني من سيلان اللعاب أثناء النوم

"نيويورك تايمز": رغم الإسلاموفوبيا.. محمد صلاح معشوقا في بريطانيا

"نيويورك تايمز": رغم الإسلاموفوبيا.. محمد صلاح معشوقا في بريطانيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن النجم الدولي المصري محمد صلاح يكسر الحواجز الثقافية