دب يفترس سائقا بسبب "سيلفي"

الرجل أثناء افتراس الدب له
بينما كان على الطريق، قرر سائق تاكسي التوقف على جانبا والتقاط صورة تذكارية "سيلفي" مع دب كان جالسا على قارعة الطريق في الهند.
وكان برابهو بهاتارا يقود سيارته على الطريق السريع، وصادف دبا، فقرر التوقف والتقاط صورة "سيلفي" عن بعد ليظهر خلفه الدب، إلا أن الأقدار شاءت لينزلق بهاتارا ويسقط بأحضان الدب الذي قام بافتراسه، ومات الرجل متأثرا بجراحه.
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