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وسائل التواصل الاجتماعي تُهدد 10% من سكان الخليج بأمراض الرقبة

منذ 12 دقيقة
أرشيفية

أرشيفية

كتب: الوطن

مع فوائدها في تقريب المسافات وسرعة التواصل، فإن لوسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي أضرار أيضا.

وأفادت دراسة بحثية بأن ما بين 8 إلى 10% من إجمالي سكان دول الخليج يعانون مشاكل صحية في منطقة الرقبة، بسبب طول فترات الجلوس أمام المكاتب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والهواتف الحديثة، والأجهزة اللوحية.

وحذرت الدراسة التي عرضت ضمن مؤتمر الإمارات السادس للعلاج الطبيعي بدبي اليوم الخميس، من أن انحناء الرأس لفترات طويلة على الهاتف، أو الجهاز اللوحي للتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي، يهدد بالإصابة بأمراض عدة في الرقبة، والعمود الفقري، بحسب موقع "24".

وقالت رئيس شعبة العلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية أمل الشملان، إن "الطفل إذا جلس على جهاز لوحي أو الهاتف المحمول لمدة ساعة دون تحرك وفي وضعية الانحناء نحو الجهاز، فإن ذلك يؤدي إلى ضغط على فقرات الرقبة بنسبة تمثل 3 أضعاف الوضع الطبيعي".

وأشارت إلى أن الامتناع عن النشاط والحركة، والجلوس لفترات زمنية، يعادل الآثار السلبية على للمدخن، من حيث أسباب وعوامل الخطورة على القلب والجهاز الدوري.

وأكدت أن الجلوس فترات طويلة والاستمرار في سنوات، يساعد على الإصابة بتصلب الشرايين، والسكري، وأمراض الجهاز الدوري، مشددة على ضرورة ممارسة النشاط البدني والحركة، وتفادي المكوث المطول كبيرة خلال أوقات العمل أو أثناء الجلوس في المنزل.

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