علميا.. 6 أمور وراء ظهور "الشعر الأبيض"

كشفت دراسة حديثة السر الذي يحير الكثير من الأشخاص، ويجيب عن السؤال الذي يطرحونه دائما، وهو: "لماذا نشيب؟"، حيث أكدت نتائجها، أن الإجابة تكمن في تعرض الشخص للإجهاد، أو الإصابة بالمرض بحسب "سبوتنك".

وأوضحت الدراسة أن جهاز المناعة، يحول الشعر إلى اللون الرمادي، لأن الخلايا المعروفة باسم الخلايا الصباغية المسؤولة عن إعطاء الشعر لونه الطبيعي، عند الولادة، سواء كان أسود أو أصفر، تكون من أوائل خلايا الجسم التي تتأثر بالتغيرات الصحية.

وتستمد هذه الخلايا الصباغية، تغذيتها عبر خلايا جذعية محددة، وعندما تتوقف الأخيرة يفقد الشعر صبغته.

وفي آخر دراسة أجريت في معمل تجارب جامعة "ألاباما"، وجد أن جهاز المناعة يستمر في الدفاع ضد الفيروسات والبكتيريا، ما يدفع الخلايا التي تشارك في الهجوم إلى إنتاج جزيئات "إنترفيرون"، تحث الخلايا الأخرى على تنشيط التعبير الجيني؛ الذي يمنع الفيروسات من التكاثر، ويحفز خلايا الاستجابة المناعية التي تحمي الجسم.

وخلال الدراسة، وجد الباحثون أن استجابة نظام المناعة للهجمات تؤثر على بروتين MITF، مما يساعد الخلايا الصباغية على العمل، لكن عندما يفقد بروتين MITF الاستجابة، يتحول الشعر إلى اللون الرمادي، حيث يتوقف عمل الخلايا الصباغية.

وأعادت دراسات سابقة، سبب "شيب الرأس"، في سن مبكرة للأسباب التالية:

1- الجينات الوراثية.

2- اضطرابات الإصابة ببعض الأمراض مثل: البهاق، والتصلب الجلدي، والأورام الليفية.

3- وجود نقص في فيتامين "B12.4"

- التعرض للضغوط النفسية والعصبية والقلق والتوتر.

5- التدخين.

6- حدوث اضطرابات في الغدة الدرقية.