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لحظات مرعبة.. مضيفة ثملة تطيح في ركاب طائرة بالسباب

منذ 15 دقيقة
المضيفة الثملة

المضيفة الثملة

كتب: الوطن

اشتكت امرأة كانت في رحلة على متن طائرة تابعة لخطوط "ترانس ستايتس" الأمريكية، أن إحدى المضيفات كانت "مخدرة" و"ثملة" وعرضت حياة جميع الركاب للخطر.

وقالت إيريكا جورمان إنها كانت على متن الرحلة رقم 4689 من دنفر إلى داكوتا الشمالية، الخميس الماضي، مضيفة أن إحدى المضيفات كانت في حالة غير طبيعية، مما خلق الرعب في نفوس الركاب، وفقا لموقع "فوكس نيوز".

وأضافت الراكبة، أن المضيفة استخدمت ألفاظا نابية ضد الركاب خلال تلاوتها المعلومات الإرشادية، مما دفعها إلى إبلاغ القبطان يما يجري على متن الطائرة بعد ان ذهل جمع الركاب، الأمر الذي جعل عناصر الأمن يتدخلون لحظة هبوط الطائرة.

وكتبت "جورمان"، فيما بعد على صفحتها في تويتر "شكرا ترانس ستايتس على الرحلة المرعبة.. المضيفة عرضت حياتنا جميعا للخطر.. كانت الشرطة في انتظارها عند الهبوط".

وردت الشركة على هذه المزاعم قائلة في تصريح لـ"فوكس نيوز" إنها "على علم بحادث.. كبادرة على حسن النية، قمنا بتعويض جميع الركاب الذين كانوا على متن الرحلة ونعتذر عن أي إزعاج"، مضيفة "سلامة العملاء وأفراد الطاقم على متن جميع رحلاتنا هي أولويتنا".

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