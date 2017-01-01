السجن مدى الحياة لأمريكي "سكران" قتل هنديا

حكم القضاء الأمريكي بالسجن مدى الحياة على أحد سكان كنساس بتهمة قتل مواطن هندي بالرصاص في فبراير 2017 وهو يهتف "أخرج من بلادي".

وكان آدم بورينتون اعترف بجريمته بعد الهجوم العنصري الذي ارتكبه عندما كان في حالة سكر في مطعم بأولاث، ضاحية كنساس سيتي، إحدى مدن الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة.

وأسفر الهجوم عن مقتل سرينيفاس كوشيبوتلا (32 عاما) وإصابة صديقه ألوك مداساني، الهندي أيضا، بجروح، وكذلك رجل يدعى إيان جريلوت كان يحاول التدخل.

وحُكم على بورينتون (52 عاما) بالعقوبة القصوى عن جريمة القتل، وبعقوبتين بالسجن لـ165 شهرا عن محاولتي قتل، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام.

وعلى المستوى الفدرالي، يواجه آدم بورينتون اتهامات بارتكاب جريمة عنصرية وانتهاك قانون الاسلحة النارية ما يعرضه لامكان الحكم عليه بالإعدام، وهو يدفع ببراءته من هذه التهم الفدرالية.

وقالت أرملة الضحية سونايانا دومالا بعد صدور الحكم أن زوجها كان مهاجرا "يحلم بمستقبل أفضل".

وكان "كوشيبوتلا" و"مداساني" مهندسي طيران يعملان لمصلحة شركة "جارمن" التي تصنع أنظمة تحديد المواقع جي.بي.اس.

وقال "مداساني"، إنهما غالبا ما كانا يلتقيان في المطعم الذي وقع فيه الهجوم.

وأوضح شهود أن بورينتون تلفظ بشتائم عنصرية وهتف "أخرج من بلادي"، ثم اطلق النار.

واعتُقل بعد ساعات في مطعم آخر تباهى فيه كما ذكرت صحيفة "كنساس سيتي ستار" المحلية بأنه قتل أشخاصا من أصول شرق أوسطية.