بالصور| عارضة أزياء يفاجئها حبيبها بطلب يدها أمام الجمهور

اشتهرت عارضة الأزياء الأمريكية "جولييت دالاس"، بعدما نشرت مقطع فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، للحظة التي طلب فيها صديقها، يدها للزواج، حيث أشعلت فكرته مواقع السوشيال ميديا، بحسب "روتانا".

وأراد الشاب أن يمفاجئ حبيبته بطلب يدها للزواج، إلا أنه فاجأ الجميع في أثناء تقديمها عرضا لفساتين الزفاف، في أسبوع الموضة للعرائس بنيويورك، وأمام جموع الحاضرين من الصحفيين والمصورين والجمهور، أمسك يدها في ساحة العرض، وطلب يدها للزواج.

وقال الشاب لحبيبته: "أردت لهذه اللحظة أن تكون مميزة لكلينا، فتوصلت إلى أن الوقت المناسب لهذه الخطوة هو خلال عملك الذي تحبينه"، ثم جلس على ركبتيه وقدم خاتم الزواج إليها، وقال: "هل تتزوجيني؟" وسط تصفيق وضحك الجميع.