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بالصور| طفل بعمر سنتين يبتلع بطارية حديدية

منذ 43 دقيقة
طفل يبتلع بطارية حديد

طفل يبتلع بطارية حديد

كتب: شريف سليمان

ابتلع طفل يبلغ من العمر سنتين، بغفلة عن والديه، بطارية حديدية، إلا أنه لم يتمكن من بلعها، فعلقت في بلعومه.

وبحسب ما جاء في موقع "العربية" فإن وبعد أهل الطفل هرعوا إلى أحد المستشفيات في السعودية، حيث تمكن الأطباء من إنقاذه وإخراج البطارية.

وفي التفاصيل، التي أوردها الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في السعودية، على تويتر، فقد تمكن فريق طبي من مستشفى عرعر المركزي من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع "بطارية".

وقد تمكن الأطباء من استخراج القطعة الحديدية، التي بدت بشكل واضح وصادم، في إحدى الصور الشعاعية، وذلك في زمن قياسي عبر عملية بواسطة المنظار تكللت بالنجاح.

إلى ذلك، أشارت المديرية العامة إلى أن حالة الطفل الذي لم تعلن هويته، مستقرة.

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