بالفيديو| طائرة أمريكية كادت أن تتسبب بكارثة بمطار سان فرانسيسكو

نشر المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة تسجيل فيديو يظهر فيه اللحظات الحرجة لطائرة كادت أن تسبب كارثة في مطار سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم"، فإن المجلس قال إن الطيار أخطأ عندما توجه إلى مدرج كان مزدحما بالطائرات، حيث جرى تحذيره في اللحظات الأخيرة عندما كانت الطائرة على ارتفاع 17 مترا فقط، وحلق بطائرته مجددا مبتعدا عن المدرج.

الطائرة كانت قادمة من مطار تورينتو الكندي في وقت كانت فيه 3 طائرات ممتلئة بالركاب رابضة على المدرج تستعد للإقلاع.