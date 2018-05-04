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بالفيديو| نتائج كارثية إذا ارتفعت حرارة الأرض درجتين فقط

منذ 16 دقيقة
ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية

ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية

كتب: وكالات

"ماذا لو ارتفعت حرارة الأرض بمعدل درجتين فقط؟".. قد لا يعبأ العامة بالسؤال ولا يعيرونه أي اهتمام، ولكن المختصين يعلمون أن نتائج ذلك ستكون كارثية على كوكبنا برمته، حيث سيرتفع منسوب البحار إلى أكثر من 4 أمتار خلال السنوات المئة المقبلة، وستختفي جزر وشطآن عدة، وستذوب قمم ثلجية قطبية، ما يؤدي بدوره إلى تغيّر حركة التيارات البحرية، وتصبح عملية التبادل الحراري الأرضية بطيئة، وستنتج عنها موجات برودة قارسة في القارة الأوروبية.

كما ستشمل التغيّرات المناخية حركة الرياح أيضا، بحيث يمتص الهواء الدافئ مياها أكثر من المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع عملية التبخّر، وبالتالي كثافة تساقط الامطار وأماكن توزّعها ستتغير من منطقة إلى أخرى.

وستكون هناك مخاطر تهدد مواسم الحصاد تسببها الفيضانات ومواسم الجفاف.

فهل هذه المخاطر ستكون مخاطر فعلية تهدد سكان الأرض؟.

 

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