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فيديو| إصابة موظف شجاع تصدى لهجوم على مكتب رهنيات بروسيا

اليوم AM 12:04
إصابة موظف شجاع تصدى لهجوم على مكتب الرهنيات

إصابة موظف شجاع تصدى لهجوم على مكتب الرهنيات

كتب: وكالات

صورت كاميرات المراقبة في أحد مكاتب الرهنيات بمدينة دميتروف جراد في محافظة أوليانوفسك الروسية، لحظة هجوم عنيف على موظفيْ المكتب قام به رجل مجهول ضاربا أحدهما بمطرقة.

وبعد شجار استمر لوقت قصير هرب الرجل من المكان أما الموظف المصاب فحصل على الإسعافات الأولية، ووضعت الشرطة مكافأة مالية مقابل أي معلومات تفيد في القبض على المجرم، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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