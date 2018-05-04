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بالفيديو| مايا دياب تسير حافية في شوارع لندن بعد سرقتها

منذ 32 دقيقة
مايا دياب

مايا دياب

كتب: وكالات

تعرضت المطربة اللبنانية مايا دياب، لموقف لا تحسد عليه، خلال وجودها في العاصمة البريطانية لندن، عندما تعرضت للسرقة.

وشاركت مايا ديبا جمهورها، فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي تسير حافية في شوارع لندن، ومرتدية رداء الاستحمام، بعد تعرضها للسرقة، ولكنها كانت تضحك من الموقف المحرج.

وكتبت مايا دياب مع الفيديو، أنها تعرضت للسرقة، وأنها عادت إلى الفندق المقيمة فيه بهذا الشكل، وفقًا لما قاله موقع "سبوتنيك".

يذكر أن مايا دياب أحيت حفلها لليلة رأس السنة في فندق "كمبنسكي" في منطقة القاهرة الجديدة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقدمت مايا دياب مفاجأة لجمهورها، وهي أدائها للأغنية الشعبية المصري "العب يالا"، التي هي مملوكة للمطربان الشعبيان المصريان أوكا وأورتيجا.     

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