بالفيديو| صهريج وقود يصطدم بأعمدة كهربائية

صهريج وقود ويصطدم بأعمدة كهربائية
وثقت كاميرا مثبتة على إحدى السيارات لحظة اصطدام قاطرة تجر صهريج وقود، بأعمدة الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، إذ تمكن سائق الصهريج من السيطرة على الأمر والابتعاد عن أعمدة الكهرباء، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
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