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بعد تعادل الذهاب.. ماذا يفعل الأهلي أمام الترجي في مباريات العودة؟

بعد تعادل الذهاب.. ماذا يفعل الأهلي أمام الترجي في مباريات العودة؟

بعد تعادل الذهاب.. ماذا يفعل الأهلي أمام الترجي في مباريات العودة؟

أمس PM 11:07
الأهلي - الترجي

الأهلي - الترجي

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

فشل الأهلي في تحقيق الفوز على ضيفه الترجي التونسي، خلال افتتاح مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي على ملعب الجيش المصري في برج العرب.

تعادل اليوم هو الثامن في مواجهات الفريقين، اللذين لعبا أمام بعضهما البعض في 16 مباراة، كان للأهلي نصيب الأسد في الفوز 6 مباريات، مقابل 3 للترجي.

واعتاد جمهور الأهلي خلال السنوات الماضية على التعادل أمام الترجي في المباريات التي تُلعب أولًا في مصر، خلال البطولات الإفريقية المختلفة، ولكنها تحمل في نهايتها بشائر الخير، بتأهل الأهلي أو تتويجه ببطولة.

آخر مواجهات الفريقين، العام الماضي، في ربع نهائي دوري الأبطال 2017، انتهى بالتعادل 2-2 في الإسكندرية، أتبعه فوز للأهلي 2-1 خارج ملعبه في رادس؛ ليتأهل الشياطين الحمر للدور نصف النهائي.

في نهائي نسخة 2012، تعادل الأهلي والترجي (1-1) بالإسكندرية، قبل قلب الأهلي المعطيات في لقاء العودة ليفوز 2-1 في رادس ويحقق لقبه السابع في دوري الأبطال.

المرة الوحيدة التي فاز فيها الترجي على الأهلي، بعد التعادل في مباراة الذهاب، كانت عام 1990، حينما التقى الفريقين للمرة الأولى في بطولة أفريقيا للأندية بالدور ثمن النهائي، بعد تعادلين سلبيين فاز الترجي بركلات الترجيح ليتأهل المواجهة الثانية.

يذكر أن مباراة العودة للأهلي أمام الترجي ستكون في 18 أغسطس المقبل، على ملعب رادس، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

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