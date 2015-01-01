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فيديو| سر الخدعة التي حيرت مستخدمي مواقع التواصل حول العالم

منذ 43 دقيقة
سر الخدعة التي حيرت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

سر الخدعة التي حيرت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

كتب: وكالات

تسببت خدعة وهم بصري جديدة في إثارة حالة من الجدل بين المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مستوى العالم.

وأظهر مقطع فيديو الخدعة البسيطة، وهي عبارة عن سهم كلما تم تحريكه أشار دائما ناحية اليمين.

ومبتكر الخدعة هو العالم "كوكيشي سوجيهايا" من جامعة "ميجى" بطوكيو، والتي تعتمد على المنحنيات الدقيقة التي تجعل السهم دائما وكأنه في اتجاه واحد، بالرغم من تحريكه بزاوية 180 درجة، وفقًا لـ"سبوتنيك".

ويمكن كشف سر الخدعة عند النظر للسهم من أعلى.

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