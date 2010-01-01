على غرار "أمازون" و"يوتيوب".. "فيسبوك" تقتحم الدراما التلفزيونية

صناعة الإعلام تستمر في التغير بسرعة مذهلة، ويترافق مع ذلك التغير السريع في سوق الإعلام، وتغير عادات المشاهدة، إلى جانب ظهور مؤسسات جديدة في عالم الإنتاج الدرامي والبث التلفزيوني عبر الإنترنت.

أبرز تلك المؤسسات تعود إلى شركات نشاطها الأساسي بعيدًا عن فكرة الإنتاج الدرامي أو السينمائي، سواء كانت تنتمي إلى عالم التجارة الإلكترونية، أو شركات تكنولوجية.

أبرز الوجه الجديدة في عالم الإنتاج الدرامي، شركة "فيسبوك"، التي قررت اقتحام مجال الدراما التلفزيونية، وذلك بإنتاجها مسلسل "Queen America"، أو "كوين أمريكا".

وتقوم ببطولة المسلسل، الممثلة البريطانية الشهيرة، الحائزة على جائزة الأوسكار، كاثرين زيتا جونز، التي أعلنت عن الخبر عبر منشور على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، بعد أن أعلن الخبر، موقع "ديدلاين".

وكتبت زيتا جونز مع منشورها: "متحمسة جدا لمشروعي الفني المقبل… أعتقد أنكم ستحبونه!".

ويلقي مسلسل "كوين أمريكا" نظرة على عالم مسابقات الجمال في أمريكا، وتلعب زيتا جونز دور المديرة الفنية التي لا ترحم "فيكي إليس"، واللاتي تتلقى العديد من الطلبات من قبل الفتيات والنساء، اللاتي يأملن في أن تكون ملكة جمال أمريكا القادمة.

وبحسب موقع "ديلاين"، فإن المسلسل مكون من 10 حلقات، ويستغرق عرضه نصف ساعة على "فيسبوك".

ويعتبر تعاقد "فيسبوك" مع كاثرين زيتا جونز، نقطة تحول لأكبر شبكة اجتماعية في العالم، في جهودها لتقديم محتوى أصلي لمستخدميها، البالغ عددهم ملياري مستخدم.

- استديوهات أمازون:

يعتبر أمازون، موقع للتجارة الإلكترونية والذي تأسس في عام 1994 من قبل جيف بيزوس، ويقع مقره في سياتل واشنطن، أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

في عام 2010، قررت شركة أمازون الاتجاه نحو عالم السينما والدراما، عبر تأسيس شركة "استديوهات أمازون"، التي تعمل على تطوير المسلسلات التلفزيونية، وتوزع وتنتج أفلامًا ورسومات كاريكاتورية من عمليات الإرسال عبر الإنترنت، إلى جانب تقديمها لخدمات بث الفيديو الرقمي، في منافسة مباشرة مع "نتفيلكس" و"هولو".

- يوتيوب:

في شهر مارس الماضي، أعلنت خدمة "يوتيوب" للفيديو التابعة لمجموعة "جوجل" العملاقة، عزمها إنتاج فيلم سيعرض في صالات السينما لتحذو بذلك حذو شركة "أمازون" العملاقة في التجارة الإلكترونية.

وبات فيلم "فولتشر كلوب" في مرحلة ما بعد الإنتاج، وتقوم ببطولته الممثلة الحائزة جائزة أوسكار، سوزان ساراندون، إذ تؤدي دور ممرضة في قسم الطوارئ خطف ابنها على يد إرهابيين.

هذا الفيلم للمخرجة الإيرانية الأمريكية مريم كشاورز، يشارك أيضًا فيه إدي فالكو ("ذي سوبرانوز" و"نورس جاكي") ومات بومر ("ماجيك مايك" و"أميريكن هورور ستوري: هوتيل").

ويروي فيلم "فولتشور كلوب" قصة امرأة تخلت عنها الحكومة وتجد ملاذا لها في أماكن غير متوقعة، على ما أكدت مريم كشاورز في بيان واصفة "يوتيوب" بأنها خدمة "رائدة في الابتكار".

وكانت "يوتيوب ريد" وهي الخدمة المتخصصة في البث التدفقي التابعة لـ"جوجل"، وزعت في الصالات عملا كوميديا من نوع الخيال العلمي هو "ليزر تيم" في يناير 2016، غير أن هذا المشروع كان ذي ميزانية ضئيلة مع ممثلين مغمورين ولم يحقق أي نتيجة تُذكر على شباك التذاكر.