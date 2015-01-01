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قصص للتحدي على "TransormationBreaksTheInternet#".. الإرادة تنسف الوزن

اليوم PM 05:58
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: أروا الشوربجي

التخلص من الوزن الزائد، هو الهاجس المستمر لدى الكثيرين، بين الحرمان من الأكل، والطرق والوسائل المختلفة، وأنظمة الرجيم، التي لا تنتهي، إلا أن العامل الأول والأهم هو الإرادة، فهي كلمة السر للعديد من الأشخاص فقدوا عشرات الكيلوجرامات في هذه الرحلة من التحدي.

على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تصدر هاشتاج "#TransormationBreaksTheInternet"، منذ عدة أيام، حيث تشارك المستخدمون من خلاله، صور لهم قبل وبعد إنقاص عشرات الكيلوجرامات، وتشاركوا تعليقات تلخص قصصهم مع رحلة إنقاص الوزن، والتحديات التي واجهوها، لتوصيل رسالة هامة هي أنه أمام الإرادة لا شيء مستحيل.

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