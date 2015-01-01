قصص للتحدي على "TransormationBreaksTheInternet#".. الإرادة تنسف الوزن

صورة أرشيفية
التخلص من الوزن الزائد، هو الهاجس المستمر لدى الكثيرين، بين الحرمان من الأكل، والطرق والوسائل المختلفة، وأنظمة الرجيم، التي لا تنتهي، إلا أن العامل الأول والأهم هو الإرادة، فهي كلمة السر للعديد من الأشخاص فقدوا عشرات الكيلوجرامات في هذه الرحلة من التحدي.
على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تصدر هاشتاج "#TransormationBreaksTheInternet"، منذ عدة أيام، حيث تشارك المستخدمون من خلاله، صور لهم قبل وبعد إنقاص عشرات الكيلوجرامات، وتشاركوا تعليقات تلخص قصصهم مع رحلة إنقاص الوزن، والتحديات التي واجهوها، لتوصيل رسالة هامة هي أنه أمام الإرادة لا شيء مستحيل.
ده كان في أمنيات مش أمنية واحدة زمان #TransormationBreaksTheInternet pic.twitter.com/4sB58m1Q5C— Morintokika (@OmniiaMK) ٣ مايو ٢٠١٨
#TransormationBreaksTheInternet ، بالعزيمة والاصرار نصل— Ismail Raed (@IsmailRaed97) ٣ مايو ٢٠١٨
الحمد لله pic.twitter.com/pYqq1SqP4C
#TransormationBreaksTheInternet— MAYAR. (@mayarmostafa77) ٢ مايو ٢٠١٨
لا معلش مجتش عليا بقي???? pic.twitter.com/B8UKE4RrId
#TransormationBreaksTheInternet— Mrs. Bing (@Ayaashry28) ٤ مايو ٢٠١٨
ثانويه عامه vs. رابعه كليه
Still a long way to go
أخيراً لاقيت حاجه ابريك الانترنت بيها pic.twitter.com/9dMnP7Mwso
#TransormationBreaksTheInternet ثانية عشان الهاشتاج حلو و لازم اشارك فيه pic.twitter.com/La1Kp9cXQ9— Amجad (@Amgad_Ashraf1) ٤ مايو ٢٠١٨
#TransormationBreaksTheInternet ممكن ابريك معاكم from 129 to 93 pic.twitter.com/tkLSiwZeUN— بيليٓ 要 (@_mk911) ٤ مايو ٢٠١٨
#TransormationBreaksTheInternet— N.. (@NdaSalah209) ٤ مايو ٢٠١٨
دا احسن واقوي بريك حصل ع تويتر من فتره برافو عليكو ي شباب والله
#TransormationBreaksTheInternet— مِـسْـتَـر تُـرْمُــس (@mr_murdos) ٤ مايو ٢٠١٨
30 kg pic.twitter.com/tu28Kjw57D
#TransormationBreaksTheInternet الناس دي عندها كمية اراده و قوة فوق الوصف يا جماعة مشاء الله عليكم بجد انتم مثال لناس كتير اوي نفسها تعمل زيكو و مش بيعرفو و بيعقلو كل حاجه علي حجت الظروف و الوقت و الفلوس ..الاي عاوز حاجة بجد هيعملها مهما كانت الظروف زي الابطال دي— Nour Hegazy (@NourHegazy7) ٤ مايو ٢٠١٨
#TransormationBreaksTheInternet I lost 20 Kg :'D pic.twitter.com/7Y6Y69hSql— Sama• (@Sama_Sa3ed_) ٤ مايو ٢٠١٨
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