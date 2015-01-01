قصص للتحدي على "TransormationBreaksTheInternet#".. الإرادة تنسف الوزن

التخلص من الوزن الزائد، هو الهاجس المستمر لدى الكثيرين، بين الحرمان من الأكل، والطرق والوسائل المختلفة، وأنظمة الرجيم، التي لا تنتهي، إلا أن العامل الأول والأهم هو الإرادة، فهي كلمة السر للعديد من الأشخاص فقدوا عشرات الكيلوجرامات في هذه الرحلة من التحدي.

على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تصدر هاشتاج "#TransormationBreaksTheInternet"، منذ عدة أيام، حيث تشارك المستخدمون من خلاله، صور لهم قبل وبعد إنقاص عشرات الكيلوجرامات، وتشاركوا تعليقات تلخص قصصهم مع رحلة إنقاص الوزن، والتحديات التي واجهوها، لتوصيل رسالة هامة هي أنه أمام الإرادة لا شيء مستحيل.

ده كان في أمنيات مش أمنية واحدة زمان ‍ #TransormationBreaksTheInternet pic.twitter.com/4sB58m1Q5C — Morintokika (@OmniiaMK) ٣ مايو ٢٠١٨

#TransormationBreaksTheInternet ، بالعزيمة والاصرار نصل

الحمد لله pic.twitter.com/pYqq1SqP4C — Ismail Raed (@IsmailRaed97) ٣ مايو ٢٠١٨

#TransormationBreaksTheInternet

ثانويه عامه vs. رابعه كليه

Still a long way to go

أخيراً لاقيت حاجه ابريك الانترنت بيها pic.twitter.com/9dMnP7Mwso — Mrs. Bing (@Ayaashry28) ٤ مايو ٢٠١٨

#TransormationBreaksTheInternet ثانية عشان الهاشتاج حلو و لازم اشارك فيه pic.twitter.com/La1Kp9cXQ9 — Amجad (@Amgad_Ashraf1) ٤ مايو ٢٠١٨

#TransormationBreaksTheInternet ممكن ابريك معاكم from 129 to 93 ‍ pic.twitter.com/tkLSiwZeUN — بيليٓ 要 (@_mk911) ٤ مايو ٢٠١٨

#TransormationBreaksTheInternet

دا احسن واقوي بريك حصل ع تويتر من فتره برافو عليكو ي شباب والله — N.. (@NdaSalah209) ٤ مايو ٢٠١٨